В апреле может произойти подорожание овощей в Днепре.

Подорожание овощей в Днепре может произойти из-за дефицита качественной продукции и сезонных факторов, сообщает Политека.

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для Главреда, цены могут вырасти на 10-15%.

С начала марта их стоимость увеличивается. Причины этого явления объясняются несколькими важными факторами, включая высокую инфляцию, влияние погодных условий и дефицит качественной продукции.

Как рассказал Денис Марчук, превысившая 13,5% инфляция сильно влияет на себестоимость производства, что ведет к подорожанию овощей в Днепре. В то же время из-за засухи в аграрном секторе значительная часть урожая не была заложена на хранение, что также ограничило предложение.

В начале марта в Украине запасы качественной продукции ограничены, а спрос на нее остается высоким. Это, по словам эксперта, приводит к дальнейшему росту цен. Прогнозируется, что стоимость борщового набора, огурцов и томатов вырастет на 10-15% уже в апреле этого года.

"Благодаря сезонным колебаниям, а также высокому спросу мы продолжим наблюдать за увеличением цен", — отметил Денис Марчук.

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