Украинцам рассказали, где в Днепре и области 25 марта ожидаются плановые графики отключения света, передает Политека.
Как сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», добавив время и где в течение недели энергетическая компания будет проводить технические работы.
Известно, что часть жителей временно останется без электроснабжения.
На 25 марта с 08:00 до 17:00 не будет электричества бульвар Свободы: 45, 47, 49В, 51, 53;
улица Авангардная: 17Б, 98А, 100-118, 119, 119А, 120-134, 136, 138, 140; Виноградная: 2;
Волонтерская: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;
Героев Украины: 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28-36;
Героев Чернобыля: 16Д, 16Л, 18, 18/3, 20, 22, 22А, 24-34, 35, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 47, 47;
Ивана Богуна: 40, 50, 50А, 52, 52А, 54-60, 60А, 62, 64, 66, 81-103, 103А;
Казацкой Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 10-22, 25А, 26, 26А, 27, 29, 31;
Михаила Грушевского: 88А;
Покровская: 2, 4-8, 8Г, 10-20;
Театральная: 2-20;
Франко: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (нечетные);
Багровый: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16;
Дружбы: 1-32, 34-42;
Сера: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;
Кобзаря: 1-6;
Рождественский: 1-19;
Рассветный: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;
Очаровательный: 1, 1А, 2-18.
На 25 число с 08:30 до 16:30: ул. Гоголя; Степная: 41, 42, 41А, 45, 47, 47А, 49, 55, 57, 65, 71, 73, 79, 81; Садовая: 30, 32; Юрия Устенко: 23, 25; Криничанская: 1.
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