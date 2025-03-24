В условиях войны тысячи украинцев были вынуждены покинуть дома, и Днепр стал для многих новым пристанищем, узнайте, как получить бесплатное жилье для ВПЛ.

Справка ВПЛ – необходимый документ для обращения в благотворительные фонды, ее можно оформить онлайн или в управлениях соцзащиты, чтобы получить бесплатное жилье ВПЛ в Днепре, передает Политека.

В городе работает горячая линия, где можно получить информацию о местах проживания (общежития, пункты временного размещения).

Контакты горячей линии:

(099) 500 71 17;

(097) 500 71 17;

(089) 120 33 04.

Чтобы встать в очередь на временный кров над головой в Днепре, ВПЛ необходимо обратиться в городской департамент социальной политики с документами.

Также на сайте ОЛХ украинцам предлагают помощь.

"Безопасное убежище для пенсионеров из Украины... Предлагаем бесплатное жилье и питание в хостеле в Бендзини (ул. Семоньска 2). Мы поддерживаем решение формальностей и ежедневных потребностей. Наш хостел – спокойное место, идеальное для пожилых людей. Рядом общественный транспорт и магазины. Звоните! Контакт: +48 604 993 250 (Viber, WhatsApp, Telegram)", - говорится в сообщении.

В Днепре предоставляют дома иногогородним, переселенцам.

"Предоставляем жилье переселенцам и иногогородним, и людям которые нуждаются в помощи. Так же поможем с трудоустройством. По всем вопросам звоните по указанному номеру телефона", - сообщает автор объявления, добавив контакт: 066 582 6405 - Руслан.

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