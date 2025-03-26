В марте 2025 года зафиксировано подорожание консервов в Днепре , в частности, на такие продукты, как зеленый горошек, кукуруза и оливки, сообщает Politeka.

Таким образом, цена на зеленый горошек Novus (410 г) снизилась на 10,50 грн, достигнув уровня 42,99. На момент 25 марта ценник на этот продукт был на 10 гривен ниже периода конца февраля, когда он составил 53,49.

Также зафиксировано повышение ценника на сахарную кукурузу в консервированном виде. Стоимость товара в сети Novus выросла до 39,79 грн (420 г), что на 6,17 больше чем в конце прошлого месяца. В сравнении с февралем, когда средняя цена была на уровне 36,02, текущие цены указываются на тенденцию к удорожанию этого продукта.

В то же время, стоимость на огурцы маринованные Вереск в Днепре остаются стабильными: 500 г этого товара можно приобрести за 106,13 гривен. Это почти не изменилось по сравнению с февралем 2025 года. Однако выросла цена на оливки Иберика черная с косточкой, средний вес 300 г стоит 96,86 грн, что на 1,80 больше, чем в феврале.

Среди других консервов бычки Аквамарин в томатном соусе также пострадали — 230 г этого продукта стоит 97,10 гривен, что на 5,50 дороже, чем в прошлом месяце.

Эти изменения в стоимости товаров могут повлиять на бюджет потребителей, ведь подорожание консервов в Днепре становится заметным трендом.