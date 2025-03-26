В Днепре и области с 27 марта запланированы массовые графики отключения света, названы адреса.

В Днепре и области 27 марта введут плановые графики отключения света, передает Политека.

На этой неделе энергетическая компания ЦЭК проводит плановые ремонтные работы в Днепре и области, поэтому многие абоненты останутся без электроснабжения на целый день.

Графики отключения света коснутся многих районов, в некоторых местах ограничение будет продолжаться до пяти часов вечера.

Днепровский район: на 27 марта с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Обуховка: ул. Центральная: 1.

На 27 запланировано с 09:30 до 16:00 в селе Днепровское: улица Набережная: 1-9 (нечетные), 16/1, 16/2, 14; переулок 2-й Садовый: 4,6; Садовая: 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/,2 15, 16-28 (парни).

На 27 число с 08:00 до 17:00, село Свободное: Солнечная: 1-5; Степная: 1, 2А, 2Б, 3, 5-9, 13, 14, 14А, 15-18, 22, 24А, 25, 28.

Что делать при отсутствии электричества?дт

Проверить наличие аварий на официальном сайте ДТЭК.

Если ваш адрес в списке нет, сообщить об отсутствии можно через чат-боты в Viber и Telegram в разделе «Отсутствует электроэнергия?».

Обратиться в колл-центр по телефонам:

+38 (068/095/073) 750 90 90 90,

+38 (048) 705 90 90 90 90

Жителям рекомендуется заранее спланировать день с учетом возможных перебоев в электроснабжении.

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