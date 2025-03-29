Жителям Днепра сообщили о возможном росте тарифов, однако в апреле платежки останутся без изменений.

В будущем тарифы в Днепре, в частности на газ, могут увеличиться, но в апреле этого не произойдет, передает Politeka.net.

Согласно постановлению Кабинета Министров №632 от 31 мая 2024 года, базовая цена на электроэнергию для населения сохранится до 30 апреля 2025 года на уровне 4,32 грн/кВт·ч.

Это касается всех категорий потребителей: жителей многоквартирных домов, частных домовладений и общежитий.

Льготные условия:

Для домохозяйств с электрическим отоплением:

До 2000 в месяц – 2,64 гривен киловатт час.

Свыше 2000 – 4,32.

Владельцы двухзонных счетчиков смогут платить по сниженным ценам:

Ночной (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт·ч.

Для трехзонных счетчиков:

Ночной (23:00–07:00) – 1,728 гривен киловатт час.

Полупиковый (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн/кВт·ч.

Пиковый (08:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48.

Рост тарифов на газ в апреле не ожидается – действующее законодательство не позволяет пересматривать прайс. В случае завершения военного положения цены на газ не изменятся в течение полугода.

Тарифы на тепло и электроэнергию также останутся прежними – украинцы продолжат платить 4,32 гривен за киловатт час.

Стоимость водоснабжения и водоотведения в этом месяце 2025 года повышаться не будет.

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