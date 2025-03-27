Работы в Днепре все больше, а некоторые профессии позволяют зарабатывать от 40 000 гривен и больше.

Работу в Днепре найти стало легче, узнайте, кто получает высокие зарплаты, названы популярные профессии, передает Политика.

Лучшие условия предлагаются сварщикам, менеджерам по продажам и бухгалтерам. Для получения высокооплачиваемой работы необходим опыт, знание программ и иностранных языков.

Стало известно, какие специальности наиболее востребованы и какие навыки нужны для получения высокой зарплаты.

ТОП-специальности в Днепре и области в 2025 году, по данным Work.ua, в городе больше всего вакансий в сфере менеджмента и торговли:

Продавец-консультант – 394

Администратор – 213

Менеджер по продажам – 368 вакансий

Продавец – 394

Вакансии с высокими ЗУ:

Сварщик (полуавтомат) – 40 000 – 60 000 грн + премии.

Локация: ул. Молодогвардейская (район "Радиозавод", левый берег)

Условия:

Еженедельная выплата

Оплачиваемая учеба и стажировка

Комфортные условия труда.

Бухгалтер получает 22 000 – 25 000 грн.

Обязанности:

Учет сделок с покупателями

Работа с НДС и налоговой отчетностью

Контроль взаиморасчетов.

Требования:

Опыт от 1 года

Уверенное владение 1С 8, MEDoc, Word, Excel

Ответственность и внимательность

Менеджер по продажам (ВЭД, машиностроение, металлургия) – 60 000 грн (ставка) + % от продаж.

Наши ожидания:

Опыт от 2 лет

Уверенное пользование MS Office

Аналитические навыки, организованность

Знание иностранных языков (английский, немецкий и т.д.)

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