Работу в Днепре найти стало легче, узнайте, кто получает высокие зарплаты, названы популярные профессии, передает Политика.
Лучшие условия предлагаются сварщикам, менеджерам по продажам и бухгалтерам. Для получения высокооплачиваемой работы необходим опыт, знание программ и иностранных языков.
Стало известно, какие специальности наиболее востребованы и какие навыки нужны для получения высокой зарплаты.
ТОП-специальности в Днепре и области в 2025 году, по данным Work.ua, в городе больше всего вакансий в сфере менеджмента и торговли:
Продавец-консультант – 394
Администратор – 213
Менеджер по продажам – 368 вакансий
Продавец – 394
Вакансии с высокими ЗУ:
Сварщик (полуавтомат) – 40 000 – 60 000 грн + премии.
Локация: ул. Молодогвардейская (район "Радиозавод", левый берег)
Условия:
Еженедельная выплата
Оплачиваемая учеба и стажировка
Комфортные условия труда.
Бухгалтер получает 22 000 – 25 000 грн.
Обязанности:
Учет сделок с покупателями
Работа с НДС и налоговой отчетностью
Контроль взаиморасчетов.
Требования:
Опыт от 1 года
Уверенное владение 1С 8, MEDoc, Word, Excel
Ответственность и внимательность
Менеджер по продажам (ВЭД, машиностроение, металлургия) – 60 000 грн (ставка) + % от продаж.
Наши ожидания:
Опыт от 2 лет
Уверенное пользование MS Office
Аналитические навыки, организованность
Знание иностранных языков (английский, немецкий и т.д.)
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