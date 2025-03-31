Украинцам рассказали о подорожание молочных продуктов в Днепре, как изменились цены, передает Политека.
За последний год молочные продукты существенно подорожали, молоко, кефир и сливки взлетели на 28-36%, а твердый сыр прибавил 22%.
Однако эксперты ожидают стабилизации во второй половине года.
Подорожание "молочки" в Днепре, как изменились цены?
По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ):
Сыр голландский – с 469 грн/кг в ноябре 2024 года до 592 в марте 2025 года.
В розничных сетях самые дешевые сорта варьируются от 77 до 90 за брусок.
Средний прайс молока (2,6% жирности, 900 мл):
Декабрь 2024 – 41,5, март 2025 – 56,3 грн, самый дорогой вариант – 58,6.
Сливки (10%, 200 г):
Начало 2024 года – 22,1-25,1
Март 2025 года – 34,4.
Кефир (2,5% жирности, 950 мл):
Год назад – 38,1
Сейчас – 60,2
Максимальная стоимость в рознице – 70,6 грн
Почему дорожает молочная продукция?
- дорожают кормов из-за низкого урожая
- Колебания на рынке
- Сезонные факторы
Особенно резко подорожало сливочное масло – средняя уже достигла 117 за пачку.
Эксперты советуют следить за изменением стоимости во втором полугодии, поскольку есть вероятность их стабилизации.
В то же время прогнозируется, что в течение следующих недель прайс на молочные продукты в Украине не должен меняться.
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