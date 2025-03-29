Уменьшение запасов украинской продукции и значительная доля импорта обуславливают подорожание овощей в Днепре , сообщает Политека.

Как пишет "РБК-Украина", в настоящее время цены остаются высокими из-за дефицита отечественной продукции и активного импорта из других стран.

Весенний период является временем межсезонья, когда запасы уменьшаются, а их качество ухудшается из-за длительного хранения. Это приводит к увеличению стоимости товаров, в частности, картофеля, моркови и капусты.

На данный момент больше всего выросла свекла, которая стоит на 50% больше по сравнению с прошлым годом. После подорожания овощей в Днепре в АТБ его можно купить за 22,89 грн/кг, у "Сильпо" - 25,2, а у Novus - 23,79.

Цены на картофель сейчас колеблются в пределах 27-30 грн/кг, что на 26% больше по сравнению с 2024 годом. В то же время капуста и морковь демонстрируют ту же тенденцию. К примеру, за капусту придется заплатить 44,89 у АТБ, 49,4 у "Сильпо" и 46,69 у Novus. Морковь сейчас стоит от 19,95 для второго сорта в АТБ до 41,89 для первого сорта в Novus.

Что касается салатного набора, таких как огурцы и помидоры, то их стоимость также придерживается на высоком уровне. Однако, несмотря на высокие цены, огурцы импортного производства из Турции продаются за 109,89 грн/кг в АТБ и 119,89 грн/кг для украинских тепличных огурцов. Стоимость помидор колеблется в пределах 94–108, в зависимости от супермаркета.

Аналитики прогнозируют, что такая ситуация будет до мая 2025 года, поэтому покупателям стоит это учесть.

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