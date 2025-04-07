В канун Пасхи особое внимание привлекает подорожание продуктов в Днепре, это несомненно отразиться на кошельках покупателей.

За две недели до Пасхи в украинских супермаркетах и ​​магазинах наблюдается подорожание продуктов в Днепре, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные на сайте Минфин и определили, что больше выросло в цене.

В канун Пасхи особое внимание привлекает такой товар как куриные яйца — один из главных символов праздника. За последний месяц их средняя стоимость выросла на 9% и составляет 76,4 грн за десяток.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года цена выросла почти на 30%. Из-за праздничного спроса стоимость яиц может оставаться стабильной или даже немного возрасти. В то же время, уже в мае ожидается удешевление - примерно на 25% - благодаря поступлению продукции из частных хозяйств.

Существенное подорожание продуктов в Днепре можно заметить на ингридиентах для приготовления куличей. Индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос - в том числе на 38,6% по сравнению с прошлым годом: чтобы испечь 3-4 кулича (по 500-600 г каждый) по традиционному рецепту, придется потратить в среднем 318,4 грн.

Наибольшее влияние на рост стоимости праздничной выпечки оказали:

сливочное масло - +71%, 121 гривен за 200 г;

молоко - +31%, 30 гривен за 0,5 л;

яйца - +61%, 58 гривен за 8 штук.

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