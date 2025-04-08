Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре с 1 мая 2025 года коснется большого количества человек.

С 1 мая 2025 г. в Украине состоится повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, сообщает Politeka.

Это касается, в частности, электроэнергии.

В связи с правительственными изменениями для всех бытовых потребителей, включая владельцев домов с электрическим отоплением, будет введен единый тарифный план на электроэнергию — 4,32 грн за кВтч. Это означает, что все потребители, превышающие лимит в 2000 кВтч в месяц, будут вынуждены оплачивать остаток потребленной электрической энергии по новой стоимости. В частности, для домов с электрическим отоплением такие условия начнут действовать после завершения отопительного сезона, то есть с 1 мая.

До 30 апреля 2025 г. будет действовать льгота на электроэнергию для владельцев домов, использующих электрическое отопление. Для потребления до 2000 кВтч в месяц, ставка будет составлять 2,64 грн за кВтч, а для объемов превышающих этот лимит — 4,32 грн. Это позволяет владельцам таких помещений сэкономить на электричестве до завершения отопительного сезона.

Так что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре коснется только света. Никакие изменения в ценах на газ для бытовых потребителей не предусматриваются до конца 2025 года. Пока газ остается по фиксированным ценам: 7,96 грн за кубометр. Согласно последним правительственным постановлениям, газ для бытовых потребителей не подорожает в течение этого года.

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