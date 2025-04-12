На начало 2025 года рынок аренды жилья в Днепре продолжает развиваться, несмотря на внутренние вызовы, узнайте, сколько стоит снять квартиру, передает Politeka.
Стоимость аренды формируется под влиянием множества факторов — от района и площади до состояния квартиры и наличия современного ремонта.
Рынок остается активным, однако его стабильность находится под давлением из-за военных действий и нестабильной обстановки в регионе. Регулярные обстрелы и общая тревожность влияют как на спрос, так и на ценообразование.
Дополнительным фактором нестабильности является экономическая ситуация в стране.
Инфляция, рост тарифов и снижение покупательской способности населения отражаются на арендной стоимости.
Тем не менее, город по-прежнему остаётся привлекательным для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) благодаря выгодному географическому положению, развитой инфраструктуре и близости к родным регионам.
Сколько стоит снять жилье в Днепре?
Однокомнатные:
Средняя цена в АНД районе — около 12 000 грн/мес.
Минимальная стоимость — от 5 500 + коммунальные.
Двухкомнатные квартиры:
Средняя ставка аренды — приблизительно 12 000 грн.
Бюджетные варианты — от 7 000 + коммунальные услуги.
Трёхкомнатные:
Средняя цена — порядка 14 000 грн/мес.
Самые доступные предложения — от 5 000 + коммунальные платежи.
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