Узнайте ответ на важный важный вопрос, сколько стоит снять жилье в Днепре, известно о ценах на аренду квартир.

На начало 2025 года рынок аренды жилья в Днепре продолжает развиваться, несмотря на внутренние вызовы, узнайте, сколько стоит снять квартиру, передает Politeka.

Стоимость аренды формируется под влиянием множества факторов — от района и площади до состояния квартиры и наличия современного ремонта.

Рынок остается активным, однако его стабильность находится под давлением из-за военных действий и нестабильной обстановки в регионе. Регулярные обстрелы и общая тревожность влияют как на спрос, так и на ценообразование.

Дополнительным фактором нестабильности является экономическая ситуация в стране.

Инфляция, рост тарифов и снижение покупательской способности населения отражаются на арендной стоимости.

Тем не менее, город по-прежнему остаётся привлекательным для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) благодаря выгодному географическому положению, развитой инфраструктуре и близости к родным регионам.

Сколько стоит снять жилье в Днепре?

Однокомнатные:

Средняя цена в АНД районе — около 12 000 грн/мес.

Минимальная стоимость — от 5 500 + коммунальные.

Двухкомнатные квартиры:

Средняя ставка аренды — приблизительно 12 000 грн.

Бюджетные варианты — от 7 000 + коммунальные услуги.

Трёхкомнатные:

Средняя цена — порядка 14 000 грн/мес.

Самые доступные предложения — от 5 000 + коммунальные платежи.

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