Оформление пенсии в Днепре стало более доступным благодаря онлайн-сервисам и разветвленной сети сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает Politeka.
Для подачи заявления на пенсионное назначение онлайн воспользуйтесь порталом электронных услуг ПФУ или приложением "Дія". Процесс состоит из нескольких этапов:
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Регистрация и вход : Войдите в кабинет гражданина на сайте или через приложение "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
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Заполнение заявки : Выберите услугу "Назначение", заполните необходимые данные и добавьте сканированные копии документов.
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Подписание и отправка : Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в ПФУ.
Если хотите традиционно оформить лично, вы можете обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Адрес: 49094, ул. Набережная Победы, 26
Благодаря современным технологиям, оформление пенсии стало более быстрым и удобным, что позволяет сэкономить время и усилия. Не забывайте проверять статус вашей заявки через личный кабинет на портале ПФУ, чтобы быть в курсе всех этапов рассмотрения.
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