Благодаря современным технологиям, оформление пенсии стало более быстрым и удобным, что позволяет сэкономить время и усилия. Не забывайте проверять статус вашей заявки через личный кабинет на портале ПФУ, чтобы быть в курсе всех этапов рассмотрения.