Оформление пенсии в Днепре стало более доступным благодаря онлайн-сервисам и разветвленной сети сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает Politeka.

Для подачи заявления на пенсионное назначение онлайн воспользуйтесь порталом электронных услуг ПФУ или приложением "Дія". Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Регистрация и вход : Войдите в кабинет гражданина на сайте или через приложение "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

  2. Заполнение заявки : Выберите услугу "Назначение", заполните необходимые данные и добавьте сканированные копии документов.

  3. Подписание и отправка : Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в ПФУ.

Если хотите традиционно оформить лично, вы можете обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

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Адрес: 49094, ул. Набережная Победы, 26

Контакт-центр: +380 (67) 195 53 51
Электронная почта: 04001@dp.pfu.gov.ua

Благодаря современным технологиям, оформление пенсии стало более быстрым и удобным, что позволяет сэкономить время и усилия. Не забывайте проверять статус вашей заявки через личный кабинет на портале ПФУ, чтобы быть в курсе всех этапов рассмотрения.

Важно помнить, что при оформлении выплат вам могут понадобиться дополнительные документы, поэтому следует заранее ознакомиться с требованиями на официальном портале.