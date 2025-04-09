У 2025 році може відбутися підвищення тарифів на газ в Дніпрі і це, без сумніву, стане відчутним ударом по гаманцю

Можливе підвищення тарифів на газ в Дніпрі уже в цьому році, якщо ситуація на енергетичному ринку продовжить погіршуватись, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що говорять експерти та які прогнози озвучують.

Наразі вартість одного кубометра блакитного палива для населення встановлена на рівні 7,96 грн відповідно до тарифного плану від «Нафтогазу України».

Ця ціна залишатиметься стабільною щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак, зважаючи на скорочення внутрішнього видобутку та зростаючу залежність від дорогого імпортного блакитного палива з європейських ринків, уряд та енергетичні компанії розглядають можливість цінового збільшення.

За попередніми прогнозами, вартість блакитного палива для побутових споживачів може зрости до 10–12 гривень за кубометр. Це питання активно обговорюється в енергетичних колах країни.

Передбачається, що підвищення тарифів на газ в Дніпрі та інших регіонах України відбудеться в літній період, коли рівень споживання традиційно знижується, що допоможе пом’якшити фінансове навантаження на домогосподарства. Водночас населення вже висловлює занепокоєння, адже зростання комунальних витрат може суттєво вплинути на сімейні бюджети.

Окрім основного тарифу, споживачам доводиться враховувати й інші витрати — зокрема на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, яке зазвичай здійснюється раз на 3–5 років і може стати ще одним фінансовим тягарем у разі зростання основної вартості ресурсу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.