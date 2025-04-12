Продукты в Днепре скоро подорожают еще больше, чего стоит ожидать в апреле 2025 года.

Жителям Днепра стоит подготовиться к новому витку подорожания продуктов питания, передает Politeka.

Сезонные колебания на рынке уже влияют на цены, и, по прогнозам экспертов, тенденция сохранится как минимум до конца апреля.

Какие категории подорожают больше всего?

Согласно оценке специалистов Национального научного центра "Институт аграрной экономики", наибольший рост ожидается на:

Овощи (включая капусту, морковь, свеклу)

Мясные продукты

Хлеб и хлебобулочные изделия.

Это означает, что обычная потребительская корзина обойдется значительно дороже, чем месяц назад.

Подорожание в Днепре объясняется следующими факторами:

Сезонные изменения на рынке

спрос перед Пасхальными праздниками

Увеличение себестоимости производства — особенно зимой, когда фермеры тратят больше на корма и отопление

Инна Сало, ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики, подчеркнула, что больше всего вырастут овощи. А по данным портала «Эксперт», общий рост может составить от 5 до 10%.

Особое внимание — к стоимости яиц, которая уже ощутимо повысилась в преддверии Пасхи. По словам Дениса Марчука, замглавы Всеукраинского аграрного совета, зимние расходы на производство стал причиной повышения стоимости ещё в феврале и марте. В апреле возможен дополнительный скачок.

Как сэкономить, жителям советуют:

Покупать продукты заранее, особенно до начала пасхальной недели (до 20 апреля)

Обращать внимание на рынки и фермерские точки продаж — здесь часто можно найти более выгодный прайс и лучшее качество.

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