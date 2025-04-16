Графики отключения света в Днепре и области на 17 апреля известно, где введут ограничения в этот день.

Графики отключения света в Днепре и области 17 апреля жителей предупреждают о прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Пплановые работы будут в городе Днепр на 17 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

улица Рабочая: 89;

Театральная: 5;

Василия Слипака: 50А;

Дениса Котенка: 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6;

проспект Богдана Хмельницкого: 109, 111, 113;

Победителей: 106, 108;

переулок Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42;

проезд Шахматный: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

в Самаровском районе с 08:00 до 17:00:

село Заречное: Буркина: 4.

На 17 число с 10:00 до 17:00 с.

Ивана Богуна: 26, 77А, 79;

Казачьей Славы: 7, 9, 11, 13, 13А, 17, 19.

С 08:00 до 17:00

село Желтое: Цементников: 1-7, 13, 14;

Надеждовка:

ул. Отважная: 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А;

Озерная: 52, 57, 59, 60, 62, 64-68, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 101, 102А;

Новополье: Садовая: 12-20 (парные), 20В, 20Г.

Сообщается о переносе плановых работ в город Вольногорск с 17 апреля на 29 число с 08:30 до 16:00.

Энтузиастов: 3А, 8, 8А, 10;

Виктора Варена: 2-12, 16-26 (парные), 3-11 (нечетные);

Степная: 3;

Молодежная: 2-12.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.