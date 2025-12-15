В обласному центрі стартувала програма, в межах якої здійснюється гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших уразливих категорій населення передбачає продуктові набори, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці Карітас, дану гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій у Полтавській області отримують люди, що нещодавно були змушені покинути свої домівки через війну і переселилися до нових громад.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається через ініціативу Карітас Полтава. Вона реалізується в рамках проєкту підтримки та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України.

Право на отримання продуктових транзитних наборів мають переселенці, які приїхали до приймаючої громади не пізніше ніж 60 днів тому і відповідають певним критеріям вразливості.

Серед тих, хто може претендувати на підтримку, є люди з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства. Також у список включені люди з тяжкими захворюваннями, літні люди віком від 60 років.

Також на підтримку можуть подаватися самотні матері чи батьки, які виховують неповнолітніх дітей або опікуни, що доглядають за недієздатними особами. Додатково право мають багатодітні родини, де виховується троє і більше дітей, вагітні жінки та матері з малюками до 3 років.

Продукти передбачені і для тих домогосподарств, які втратили основне джерело доходу через війну. Реєстрація на отримання наборів відбувається у Полтаві за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.

