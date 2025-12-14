Грошова допомога від ООН у Дніпропетровській області може стати важливою підтримкою для тих родин, що відповідають критеріям.

Грошова допомога від ООН у Дніпропетровській області доступна українцям, які відповідають визначеним умовам, проте важливо дотримуватися обережності, щоб уникнути шахрайських схем, повідомляє Politeka.

Програма передбачає виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із підтвердженим статусом за останні шість місяців та громадян, які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном. Перевагу надають родинам із дітьми, людьми похилого віку або членами з інвалідністю.

Окрім соціальних критеріїв, важливий економічний: домогосподарство не повинно отримувати допомогу від УВКБ ООН протягом останніх трьох місяців, а середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6,3 тисяч гривень на місяць.

Для подання заявки потрібні паспорт, ІПН, довідка про ВПО та IBAN гривневого рахунку головного заявника. Додатково можуть вимагати свідоцтво про народження дитини, документи про опіку або медичний висновок у разі інвалідності чи хронічного захворювання.

Виплати зазвичай здійснюються одним платежем на три місяці на рахунок керівника домогосподарства. Кошти можна отримати на банківський рахунок, через Western Union або на цифровий гаманець. Для готівки через Western Union потрібен контрольний номер переказу (MTCN) і паспорт протягом 20 днів після отримання SMS.

Фахівці попереджають про шахрайські схеми: підроблені сайти, фейкові оголошення та пропозиції «допомоги за гроші». Щоб убезпечитися, перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах, не передавайте коди та реквізити стороннім і уникайте сумнівних посилань.

Грошова допомога від ООН у Дніпропетровській області може стати важливою підтримкою для тих родин, що відповідають критеріям, за умови дотримання правил безпеки під час оформлення та отримання коштів.

Джерело: epravda.com.ua.

