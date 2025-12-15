Проблеми з врожаєм можуть призвести до дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах.

Український клуб аграрного бізнесу переглянув свої оцінки щодо майбутнього врожаю овочів, фруктів та ягід та вже говорить про дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

За даними УКАБ, у деяких сегментах ситуація дійсно виглядає краще, ніж торік, коли нестача овочів та фруктів спровокувала стрімке зростання цін.

Втім, не всі експерти поділяють цей оптимізм. Деякі виробники наголошують, що сприятливі прогнози можуть бути використані радше для «косметичного» підсилення державних економічних показників. Наприклад, виробники насіннєвої картоплі попереджають про зниження врожайності на 25–30% через весняні заморозки та примхи липневої погоди. Це може призвести до дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах.

Ситуація з овочами наразі виглядає більш обнадійливою. За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, цього сезону спостерігається непоганий врожай традиційного «борщового набору» — картоплі, капусти, буряка, моркви та цибулі. Завдяки зростанню пропозиції ціни на ринку почали знижуватися, а подекуди навіть опустилися нижче торішніх.

Натомість із фруктами ситуація набагато складніша. Фермер Сергій Леонов розповідає, що через заморозки господарства втратили близько 10% обліпихи, а врожай ягід загалом може скоротитися на 30% у порівнянні з минулим роком.

Затримка в розвитку ожини зумовила пізній старт збору врожаю. Суттєво постраждали й українські персики — нині до 90% фруктів на ринку є імпортними, повідомляють у компанії Green Technology. Крім того, проблемним залишається врожай суниці, малини та лохини, деякі з яких цього року мають нижчу якість.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з яблуками. Торік їхніх запасів вистачило лише до Нового року через нестачу сховищ. Це призвело до імпорту та стрімкого зростання цін.

Джерело: Громадське.

