В областном центре стартовала программа, в рамках которой оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других уязвимых категорий населения предусматривает продуктовые наборы, сообщает Politeka.

Как информируют на Фейсбук-странице Каритас, данную гуманитарную помощь для пенсионеров и других категорий в Полтавской области получают люди, которые недавно были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переселились в новые общины.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется по инициативе Каритас Полтава. Она реализуется в рамках проекта поддержки и восстановления жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины.

Право на получение продуктовых транзитных наборов имеют переселенцы, которые приехали в принимающее общество не позднее 60 дней назад и отвечают определенным критериям уязвимости.

Среди тех, кто может претендовать на поддержку, есть люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства. Также в список включены люди с тяжелыми заболеваниями, пожилые люди от 60 лет.

Также в поддержку могут подаваться одинокие матери или родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или опекуны, ухаживающие за недееспособными лицами. Дополнительно право имеют многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей, беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет.

Продукты предусмотрены и для домохозяйств, которые потеряли основной источник дохода из-за войны. Регистрация на получение наборов проходит в Полтаве по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1.

Прием документов производится с 9:00 до 18:00. Чтобы стать участником программы, необходимо предоставить несколько обязательных документов. Это паспорт в оригинале, идентификационный код, справка ВПЛ, выданная не позднее 30 дней назад, банковский счет IBAN, документы, подтверждающие критерий уязвимости, а также справка ОК-5 или ОК-7.

