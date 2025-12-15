Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається благодійною організацією "Карітас" у вигляді послуг, що надаються вдома літніх українців, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті організації.
Організація надає допомогу як у Дніпрі, так і в навколишніх населених пунктах — Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому. Підтримку отримують як бенефіціари, що проживають у власному житлі, так і люди, які мешкають у модульному містечку, колективних центрах, гуртожитках і зокрема в УТОС.
Основні напрямки гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпрі включають:
Допомога у самообслуговуванні
Організація забезпечує підтримку людям, які потребують щоденної допомоги.
Послуги пральні
Завдяки наявності пральних та сушильних машин, а також роботі пралі, бенефіціари можуть випрати та отримати чисту, суху білизну.
Моніторинг стану здоров’я
Фахівці здійснюють спостереження за самопочуттям підопічних.
Сприяння в отриманні інформації та оформленні документів
Надається допомога в підготовці документів і доступі до необхідної інформації.
Соціальний супровід
Працівники супроводжують людей до соціальних служб та відділень Ощадбанку для проходження ідентифікації ВПО з метою отримання пенсій та виплат.
Підтримка у веденні домашнього господарства
Фахівці допомагають із закупівлею продуктів та виконанням побутових справ.
Видача спеціального обладнання
Бенефіціари можуть тимчасово користуватися ходунками, милицями, кріслами-туалетами, протипролежневими матрацами та іншим реабілітаційним обладнанням.
Гуманітарна підтримка
Надаються речі першої необхідності.
Психологічна підтримка
Працюють спеціалісти, які допомагають впоратися зі стресом та психологічними труднощами.
