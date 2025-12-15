Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпрі отримують як бенефіціари, що проживають у власному житлі, так і люди, які мешкають у модульному містечку

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається благодійною організацією "Карітас" у вигляді послуг, що надаються вдома літніх українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Організація надає допомогу як у Дніпрі, так і в навколишніх населених пунктах — Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому. Підтримку отримують як бенефіціари, що проживають у власному житлі, так і люди, які мешкають у модульному містечку, колективних центрах, гуртожитках і зокрема в УТОС.

Основні напрямки гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпрі включають:

Допомога у самообслуговуванні

Організація забезпечує підтримку людям, які потребують щоденної допомоги.

Послуги пральні

Завдяки наявності пральних та сушильних машин, а також роботі пралі, бенефіціари можуть випрати та отримати чисту, суху білизну.

Моніторинг стану здоров’я

Фахівці здійснюють спостереження за самопочуттям підопічних.

Сприяння в отриманні інформації та оформленні документів

Надається допомога в підготовці документів і доступі до необхідної інформації.

Соціальний супровід

Працівники супроводжують людей до соціальних служб та відділень Ощадбанку для проходження ідентифікації ВПО з метою отримання пенсій та виплат.

Підтримка у веденні домашнього господарства

Фахівці допомагають із закупівлею продуктів та виконанням побутових справ.

Видача спеціального обладнання

Бенефіціари можуть тимчасово користуватися ходунками, милицями, кріслами-туалетами, протипролежневими матрацами та іншим реабілітаційним обладнанням.

Гуманітарна підтримка

Надаються речі першої необхідності.

Психологічна підтримка

Працюють спеціалісти, які допомагають впоратися зі стресом та психологічними труднощами.

