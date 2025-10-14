Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области направлена ​​на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» продолжает реализовывать программу денежной помощи в Днепропетровской области для ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, пишет Politeka.

Как говорится в сообщении организации, в рамках этой инициативы фонд предоставляет денежную помощь для оплаты аренды жилья украинцам, ныне проживающим в Кривом Роге и Криворожском районе.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области направлена ​​на поддержку семейств, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Получить ее могут те, кто отвечает хотя бы одному из критериев:

семьи, недавно прибывшие (менее 30 дней назад) с временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия;

семейств, вынужденные покинуть помещение школ или детских садов, где временно проживали, в связи с подготовкой учебных заведений к новому учебному году;

переселенцы, которые живут в общежитиях и получили уведомления о выселении или находятся под угрозой потери временного жилья.

Срок предоставления денежной поддержки составляет 6 месяцев, что позволяет получателям стабильно возмещать расходы на аренду жилья в течение этого периода.

Особое внимание при отборе получателей фонд уделяет семьям, члены которых принадлежат к уязвимым категориям населения. Приоритет предоставляется:

беременным женщинам или матерям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет;

многодетным семьям, в которых воспитывается 3 и более детей;

одиноким матерям, родителям или опекунам, самостоятельно заботящимся о детях;

людям с инвалидностью 1 или 2 группы;

лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающимися в особых условиях проживания;

одиноким старикам в возрасте от 60 лет, не имеющим поддержки со стороны семьи.

Над реализацией этой инициативы работают специалисты «Каритас Кривой Рог» в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине», который действует на базе приходского центра «Родная изба» при Приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ в городе Кривой Рог.

Эта программа стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, который продолжает оказывать помощь Украине и ее гражданам, потерявшим свои дома в результате войны. Поддержка таких инициатив позволяет многим семьям получить стабильность и безопасные условия проживания, пока они возобновляют свою жизнь в новом городе.

