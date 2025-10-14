Прогноз погоды в Днепре на неделю с 15 по 21 октября свидетельствует о дежурстве прохладных и относительно теплых дней, а также периодические осадки и переменное направление ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Метеофор .

В четверг, 15 октября, температура поднимется до +5°C, порывы до 8 м/с, осадков не ожидается. На следующий день, 16-го, воздух прогреется до +10°C, направление воздуха останется западным, скорость до 7 м/с, осадки также отсутствуют.

В пятницу, 17 октября, термометр будет показывать +3°C, без осадков. В субботу, 18 числа, воздух прогреется до +11°C, ожидается 0,8 мм осадков, что станет первым влажным днем ​​недели. В воскресенье, 19, температура поднимется до +4°C, порывы до 10 м/с, а дождей ожидается 3,3 мм, что будет самым влажным днем.

20 октября прогреется до +13°C. Во вторник, 21 числа, температурные показатели поднимутся до +5°C, ветер юго-восточный, порывы до 6 м/с, осадков не будет.

Прогноз погоды в Днепре демонстрирует значительные колебания температуры и периодические дожди, что следует учитывать жителям при планировании ежедневных дел. Преимущественно ветер будет менять направление от юго-запада до северного, что будет влиять на ощущение прохлады. Погодные условия позволяют ожидать преимущественно сухие дни, однако 18 и 19 следует готовиться к небольшому дождю.

Такие изменения следует учитывать во время прогулок на открытом воздухе, поездок и спортивных мероприятий. Стабильность температуры будет постепенно повышаться до середины недели, но ночью возможно значительное охлаждение, требующее теплой одежды и дополнительных средств защиты от ветра. В целом, неделя сулит переменную, но контролируемую погоду с незначительными осадками.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.