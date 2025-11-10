Подорожание продуктов в Днепре ощутили жители города в последний период, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации горожанам предоставляет портал Минфин .

Среди наиболее популярных товаров – крупы, расценки на которые заметно отличаются в разных супермаркетах.

Гречка (1 кг) продается по средней стоимости 41,72 гривны. В сети Auchan ценник составляет 34,90, у Megamarket – 52,20, у Metro – 39,90, а у Novus – 39,89. По данным октября, средняя месячная стоимость крупы колебалась от 34,73 грн. до 52,20 гривны за килограмм. За прошедший месяц цена выросла на 0,88 гривны, согласно ежедневным данным: от 40,85 в начальные дни до 41,72 в конце месяца.

Манка Хуторок (800 г) также показывает тенденцию роста. Средняя цена сейчас 37,68 грн. В Megamarket она стоит 40,00, у Metro – 34,56, у Novus – 38,49. В октябре средняя стоимость была 37,18 грн за упаковку, с начала месяца наблюдался рост на 1,91 грн.

Пшено (1 кг) в разных магазинах стоит по-разному: Auchan – 26,90 грн, Megamarket – 32,20, Metro – 24,20, а в среднем по региону – 27,77. В октябре цена на пшено повысилась на 3,33 гривны, начиная с 24,43 в первых числах до 27,77 в конце месяца.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепре отражает заметные колебания расценок базовой крупы в магазинах. Больше выросли цены на пшено и манку, тогда как гречка демонстрирует стабильную тенденцию, но с постепенным повышением. Для покупателей важно следить за актуальными предложениями в разных сетях, поскольку цены могут существенно отличаться от среднего уровня.

