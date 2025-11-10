Подорожание проезда в Днепре снова вызвало волну обсуждений среди жителей города, ведь местные жители жалуются на неудовлетворительное техническое состояние автобусов и маршруток, в то время как стоимость поездки готовится поднять до 20 гривен, сообщает Politeka.

В городе зафиксировали случай, вызвавший активную реакцию в соцсетях: маршрутка двигалась без исправного спидометра. Это видео быстро получило огласку, и пользователи начали делиться своими впечатлениями, комментариями и собственными историями.

Некоторые удивляются, как водитель вообще может управлять транспортом без рабочих приборов, другие же иронизируют, называя поездку в таких условиях «экстримом за 18 гривен».

Обсуждение в сети приобрело значительный масштаб, ведь случай совпал по времени с новостями о подготовке к повышению тарифов на перевозку. Люди подчеркивают, что подорожание билетов не сопровождается улучшением качества обслуживания, в то время как условия остаются неизменными. В комментариях пользователи добавляют фотографии с поломанными автобусами, курсирующими по улицам города, подчеркивая: неисправные приборы и поврежденные салоны стали привычным явлением.

Местные жители отмечают, что подобные ситуации подрывают доверие к перевозчикам и создают дискомфорт пассажирам. Несмотря на планы повышения цен, у многих остается вопрос, изменится ли качество обслуживания после внедрения нового тарифа. Именно поэтому подорожание проезда в Днепре превратилось в тему общественного обсуждения, которое вышло далеко за пределы транспортной проблемы, став показателем отношения к безопасности и уровню коммунальных услуг в городе.

