Важливо, що безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі не передається у приватну власність.

У Кривому Розі запроваджено програму надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Закон передбачає як безкоштовне отримання квартир чи будинків, так і грошову компенсацію, якщо вільного помешкання немає.

Право на соцквартири мають особи, які потребують підвищеної підтримки держави. До цієї категорії входять люди з інвалідністю, тяжкими хворобами або ті, хто мешкає в аварійних будівлях. Діти-сироти після завершення навчання також можуть розраховувати на стартову допомогу.

Отримати його можуть внутрішньо переміщені особи без власної нерухомості на контрольованій території України. Пріоритет надається родинам з обмеженою площею на одного члена сім’ї або громадянам із низьким доходом, які не здатні самостійно забезпечити базові потреби.

Соціальні квартири розподіляються лише серед тих, хто перебуває у складних життєвих умовах або не може придбати дім приватно.

Станом на 2025 рік позачергове право на безкоштовну домівку мають сім’ї загиблих військових, учасники бойових дій, ветерани, реабілітовані жертви політичних репресій та люди з інвалідністю через війну. Першочергово також забезпечуються постраждалі від Чорнобиля, діти-сироти та особи з інвалідністю, постраждалі від стихійних лих, а також багатодітні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна площа помешкання складає 13,65 кв. м на одну людину, з можливістю збільшення до 23,65 кв. м. Квартири надаються у формі окремих кімнат у комунальних будинках, самостійних квартир або житлових будинків.

Важливо, що безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі не передається у приватну власність. Проживання регулюється договором соціального найму, який визначає права та обов’язки мешканців.

Для участі у програмі громадянин повинен звернутися до місцевого органу влади, подати документи, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки житлова комісія ухвалює рішення, після чого особа очікує черги на помешкання або компенсацію.

Мешканці можуть вже зараз дізнаватися деталі та подавати заявки, щоб отримати доступ до програми та соціального житла.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.