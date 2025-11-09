Работа для пенсионеров в Днепре позволяет оставаться активными и получать хорошие деньги.

Многие компании предлагают работу для пенсионеров в Днепре, не требующую чрезмерных физических усилий, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает несколько интересных вакансий, которые мы нашли на платформе work.ua.

Одним из предложений является должность завхоза и водителя компании Kaplun.Global. Здесь предлагают заработную плату в размере 25 тысяч. Нужно ежедневно перевозить сотрудников в офис и обратно, доставлять грузы от поставщиков, а также выполнять мелкие хозяйственные задания.

Среди обязанностей выезд на замеры, фотографирование объектов и поддержка производственного помещения в порядке. Кандидат должен уметь управлять разными автомобилями, среди которых Opel Vivaro и Renault Logan. Приветствуется наличие собственного автомобиля.

Еще одна вакансия, которая может заинтересовать людей постарше, это машинист крана на металлургическом производстве. Заработок составляет от 20800 до 22800 после уплаты налогов. Среди задач управления кранами разных типов, транспортировка грузов в цехе и соблюдение технологических процессов.

Кандидат должен иметь хотя бы год опыта и соответствующее удостоверение. Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, больничные, а также обеспечивает спецодеждой и средствами защиты.

Кроме того, работа для пенсионеров в Днепре есть и в сфере обслуживания. Сеть МакДональдз предлагает вакансии работников общепита с заработком около 24 516 гривен.

Зарплата рассчитывается в соответствии с количеством отработанных часов, а базовый тариф составляет 136,88 гривны в час. Условия позволяют работать людям без опыта, поскольку компания проводит обучение.

