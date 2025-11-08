Жители нескольких населённых пунктов в Полтавской области должны подготовиться к графику отключения света с 10 по 11 ноября.

График отключения света с 10 по 11 ноября в Полтавской области касается Чернухинского общества, сообщает Politeka.

Как информируют в Лубенском ОФ АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», работы продлятся два дня подряд в разных населенных пунктах общины.

График отключения света с 10 по 11 ноября в Полтавской области предусматривает выполнение технических работ и планового обслуживания электросетей, направленных на повышение стабильности энергоснабжения.

10.11 электроснабжение частично отсутствует в селе Мелехи. Ограничения запланированы на период с 08:00 до 16:30. Без электроэнергии временно останутся дома на следующих улицах: Охрименко 34, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 56, 60, 66, 68, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101а, 103, 105, 72, 99, Крестулица 1, Центральная 12.

В то же время, временные неудобства ожидают и жителей пгт Чернухи. Ограничение поставок состоится на Мира, 2, 6, 8, 8а, 10, 7. Все мероприятия проводятся в рамках технического обслуживания сетей для обеспечения бесперебойной работы системы.

На следующий день, 11 ноября, график отключения света в Полтавской области продолжится в Куреньке. С 08.00 до 16.30 электроэнергии не будет на нескольких улицах.

Ограничения заденут Новоселовскую 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, Подметянскую 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36.

А также Приудайскую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і Центральную 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117.

Напоминаем, что в случае возникновения аварийных или почасовых обесточений следует проверять информацию на официальном сайте АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

