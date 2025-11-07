Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в специальном пункте, который работает с понедельника по пятницу.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает оказываться благодаря работе волонтеров центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

По информации организации, бесплатные наборы могут получить те переселенцы, которые еще не обращались за поддержкой, или делали это не позднее августа 2025 года. Такой порядок помогает справедливо распределять ресурсы среди тех, кто больше нуждается в поддержке.

Ежедневно волонтеры принимают ограниченное количество посетителей – не более 150 семей. Это решение позволяет избежать скоплений, обеспечить удобство при получении продуктов и поддержать четкий порядок выдачи. Условия участия предусматривают, что помощь может забрать только заявитель, лично подавший запрос. Передача права другим лицам без присутствия получателя не допускается.

Бесплатные продукты для переселенцев в Кривом Роге включают основные продукты питания, необходимые для обеспечения базовых потребностей людей, покинувших свои дома. Волонтеры отмечают, что запасов достаточно, поэтому граждан призывают не создавать очереди и не распространять панические настроения.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в специальном пункте, который работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В этот период также работает горячая линия для консультаций. Выходные дни центра – суббота и воскресенье.

По итогам прошлой недели волонтерская команда выдала 221 набор продуктов для 190 семей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с международной организацией Global Empowerment Mission, поддерживающей инициативу обеспечения продуктами внутри перемещенных лиц и пенсионеров, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

