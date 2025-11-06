В Днепре планируется временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничение движения транспорта в Днепре планируется ввести на отдельном участке дорог, где будут продолжаться масштабные работы.

Об этом идет речь в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

В Днепре планируется временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтов на железнодорожном переезде, расположенном на Самарском спуске - на 201 километре станции Нижнеднепровск-Узел. Согласно проекту распоряжения городского головы Бориса Филатова, они начнутся 11 ноября и продлятся с 8:00 до 18:00.

Железнодорожный переезд на Самарском спуске - одна из ключевых транспортных артерий города, ведь он соединяет жилые районы с центральной частью Днепра и набережной. Именно поэтому при проведении ремонтных работ на этом участке возможны временные задержки в движении транспорта, образование очередей и изменения в схемах маршрутов общественного транспорта.

Городские власти отмечают, что во время выполнения работ на месте будут установлены защитные ограждения с сигнальным освещением, а также необходимые дорожные знаки, предупреждающие водителей об ограничении движения. Отдельное внимание будет уделено обеспечению безопасности пешеходов — для них будет организован безопасный переход через участок ремонта.

После завершения всех работ планируется демонтаж временных конструкций, уборка территории и полное восстановление движения транспорта. Коммунальные службы обязаны привести в порядок место проведения работ, восстановить дорожную разметку и проверить состояние покрытия после ремонта.

В настоящее время документ, предусматривающий введение временных ограничений, находится в стадии согласования. Окончательно ограничения вступят в силу после официального подписания и распоряжения городским головой.

