Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо заполнить краткую анкету.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре реализуется через социальный ресторан, где у каждого посетителя есть возможность бесплатно получить горячие обеды, сообщает Politeka.

Проект ориентирован на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Основное внимание сосредоточено на пожилых людях, которые из-за военных событий и финансовых трудностей остались без стабильного обеспечения. Для многих горячее блюдо является проявлением заботы и поддержки, имеющим как материальное, так и моральное значение.

Социальное учреждение также принимает внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за боевых действий и временно проживают в Днепре. Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо заполнить краткую анкету в Telegram-чат-боте. Регистрация занимает всего несколько минут, после чего на следующий день можно получить бесплатный обед.

Заведение «Перемога» работает ежедневно с 11:00 до 16:00 без выходных по адресу: г. Днепр, ул. Владимира Вернадского, дом. 1–3. В меню – питательные блюда из свежих продуктов, которые создают атмосферу домашнего уюта и помогают посетителям справиться с ежедневными трудностями.

Деятельность заведения частично финансируется благодаря благотворительным взносам. Вступить в инициативу может каждый, нажав кнопку «угостить» на онлайн-платформе. Этот шаг позволяет поддержать тех, кто особенно нуждается в помощи именно сейчас.

Кроме того, подобные социальные проекты действуют и в других городах Украины. В частности, в Кривом Роге реализуется программа помощи пожилым жителям, направленная на улучшение условий жизни и уменьшение социального напряжения среди самых уязвимых категорий населения.

