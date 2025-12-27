Військові дії та складні умови в країні породжують дефіцит продуктів у Кривому Розі та інших регіонах України.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі спостерігається на популярний товар, через його нестачу почався різкий ріст цін, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, з чим виникли проблеми та причини нестачі товару.

Середня вартість кілограма сала вже перевищує 200 гривень, тоді як преміальні сорти коштують значно дорожче. За офіційними даними, порівняно з вереснем, у жовтні середня ціна кілограма сала зросла на 6,6% і становить 206,81 грн/кг, тоді як у вересні вона складала 194,04 грн/кг.

У річному вимірі зростання ще більш відчутне – на 26,2% більше, ніж у жовтні 2024 року, коли продукт коштував 163,89 грн/кг. Втім, реальні ціни на ринку перевищують ці офіційні показники.

У грудні вартість сала продовжує підвищуватися. Найдешевші сорти пропонуються за 150–200 гривень/кг, тоді як преміальні варіанти можуть коштувати 600–700 гривень/кг. Наприклад, популярне "генеральське" з м’ясними прошарками продається за понад 600 гривень, а окремі преміальні сорти у супермаркетах перевищують 700.

Фахівці виокремлюють кілька основних чинників зростання цін. Ключовою причиною є нестача продукції у Кривому Розі, що стала наслідком істотного скорочення поголів’я свиней в Україні. Воєнні дії та складні умови утримання тварин суттєво обмежили виробничі можливості галузі.

На обсяги пропозиції також вплинули спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах країни, які призвели до додаткового зменшення виробництва.

Відчутний вплив має і зростання витрат на утримання тварин. Подорожчання енергоносіїв, кормів і зберігання продукції підвищує собівартість, що безпосередньо відображається на цінах для споживачів.

Поєднання цих факторів створює умови для подальшого підвищення вартості сала на внутрішньому ринку. За прогнозами експертів, тенденція до зростання цін може зберігатися найближчим часом, зокрема через стабільно високий попит.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.