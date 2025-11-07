В Днепре продолжается предоставление бесплатных продуктовых наборов для внутриперемещенных лиц, соответствующих определенным категориям, пишет Politeka.net.
Инициатива реализуется Департаментом социальной политики Днепровского городского совета.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в виде больших пищевых боксов, содержащих основные продукты длительного хранения. В состав таких наборов входят мясные и рыбные консервы, паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.
Они помогают обеспечить человека или семью необходимым запасом продуктов на определенный период, уменьшая потребность в ежедневном поиске пищи.
Получить бесплатные наборы для ВПЛ в Днепре могут отдельные категории граждан, в частности:
- люди с инвалидностью;
- пожилые люди;
- матери с детьми;
- дети от 3 до 18 лет;
- законные представители, сопровождающие детей, недееспособных или частично дееспособных лиц.
Кроме того, помощь предусмотрена для переселенцев, проживающих в местах временного компактного размещения — шелтерах или общежитиях, определенных городскими властями как официальные пункты проживания ВПЛ.
Право на получение их имеют также внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в Днепровском городском центре социальных служб и пользующиеся услугами кризисного или экстренного вмешательства.
Отдельно отмечается, что недавно прибывшие в Днепр переселенцы впервые оформили справку ВПЛ и проживают в местах временного размещения, тоже могут получить продуктовый набор. В этом случае помощь оказывается единовременно.
