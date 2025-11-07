Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить в виде специальных наборов, в которые входит разнообразная еда.

В Днепре продолжается предоставление бесплатных продуктовых наборов для внутриперемещенных лиц, соответствующих определенным категориям, пишет Politeka.net.

Инициатива реализуется Департаментом социальной политики Днепровского городского совета.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в виде больших пищевых боксов, содержащих основные продукты длительного хранения. В состав таких наборов входят мясные и рыбные консервы, паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Они помогают обеспечить человека или семью необходимым запасом продуктов на определенный период, уменьшая потребность в ежедневном поиске пищи.

Получить бесплатные наборы для ВПЛ в Днепре могут отдельные категории граждан, в частности:

люди с инвалидностью;

пожилые люди;

матери с детьми;

дети от 3 до 18 лет;

законные представители, сопровождающие детей, недееспособных или частично дееспособных лиц.

Кроме того, помощь предусмотрена для переселенцев, проживающих в местах временного компактного размещения — шелтерах или общежитиях, определенных городскими властями как официальные пункты проживания ВПЛ.

Право на получение их имеют также внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в Днепровском городском центре социальных служб и пользующиеся услугами кризисного или экстренного вмешательства.

Отдельно отмечается, что недавно прибывшие в Днепр переселенцы впервые оформили справку ВПЛ и проживают в местах временного размещения, тоже могут получить продуктовый набор. В этом случае помощь оказывается единовременно.

