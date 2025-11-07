Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется не только переселенцам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря нескольким государственным и международным программам поддержки, сообщает Politeka.

Инициативы направлены на помощь гражданам, потерявшим дома из-за боевых действий, а также тем, кто относится к социально уязвимым категориям. Основная цель состоит в обеспечении людей временным или постоянным жильем, позволяющим стабилизировать быт и восстановить базовые условия жизни.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется не только переселенцам. Право на участие имеют военнослужащие, семьи погибших защитников, сироты, лица с инвалидностью и граждане, дома которых разрушены во время войны. Закон о жилищном фонде социального назначения определяет порядок подачи документов, проверку заявителей и условия получения жилого помещения.

Процедура оформления предполагает несколько этапов – подготовку справок, подтверждение данных и ожидания в очереди. Приоритет получают те, кто не имеет других возможностей для проживания или находится в самом сложном положении.

Для переселенцев действуют отдельные направления помощи, реализуемые совместно с донорами и местными общинами. Такие программы предусматривают бесплатное пользование квартирами или служебными помещениями, в основном на временной основе. Предпочтение отдается семьям с детьми, людям пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями.

Среди действующих инициатив выделяются две ключевые программы. Первая — «єВідновлення», которая обеспечивает компенсацию для граждан, чье жилье повреждено или уничтожено, в виде сертификатов или денежных выплат. Вторая — «єОселя», ориентированная на военных, педагогов, медиков и ученых, предоставляя ипотеку со льготной ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заявителей.

