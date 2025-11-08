В Кривом Роге открыто несколько вариантов работы, которые могут заинтересовать пенсионеров, ищущих стабильность, достойную оплату и доброжелательный коллектив.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге подразумевает как физическую активность, так и спокойные варианты труда, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна в разных сферах, среди которых транспортная, техническая и обслуживающая.

Один из вариантов – должность водителя-экспедитора в компании «Фокстрот». Зарплата составляет от 25 000 до 40 000. Нужен водитель с категорией В и С, который имеет опыт и чувствует себя уверенно за рулем.

Занятость заключается в доставке бытовой техники клиентам, соблюдении маршрутов и поддержании положительного имиджа компании. Работнику гарантируют гибкий график и возможность карьерного роста.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Кривом Роге – вакансия монтажника волоконно-оптических линий связи. Оплата составляет 30000–50000, включая ставку и бонусы. Преимуществом будет техническое образование, но опыт не является обязательным.

Основные обязанности: прокладка кабелей, взаимодействие с перфоратором и техническое обслуживание сетей. Важно быть пунктуальным и готовым к изменениям в графике.

Кроме этого, в детском развлекательном комплексе Флай Кидс в ТРЦ Солнечная Галерея нужна гардеробщица. Заработная плата составляет 9600–12700, график возможен 2/2 или 5/2.

В обязанности входит приём и выдача одежды посетителям. Предлагается оплачиваемое обучение, бесплатное двухразовое питание, корпоративные скидки и приятная атмосфера.

Так что вариантов очень много, поэтому каждый сможет найти то, что ему больше по душе.

