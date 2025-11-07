Представители «Укрзализныци» отметили, что ограничения движения поездов в Днепропетровской области направлены исключительно на сохранение жизни и безопасности пассажиров.

Ограничение движения поездов в Днепропетровской области было введено компанией-перевозчиком «Укрзализныця», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

В результате активных боевых действий, происходивших 7 ноября, на территории Днепропетровской области были временно изменены схемы движения части пригородных поездов.

Как отмечается, для обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожного персонала, проезд экспрессов №6492 и №6502 был скорректирован. Они теперь курсируют по направлению Днепробуд-2 – Запорожье-2 вместо привычных маршрутов Марганец – Запорожье-2 и Канцеровка – Запорожье-2 соответственно. Такие изменения являются временными и будут действовать до стабилизации ситуации в регионе.

Кроме того, из-за угрозы безопасности введено ограничение движения поездов в Днепропетровской области и временно прекращено курсирование нескольких пригородных экспрессов, в частности:

№7303 и №7304, которые соединяли Днепр – Каменское – Днепр;

№6010, курсировавший по направлению Пятихатки – Днепр.

В то же время пассажиры отмечают, что остается возможность воспользоваться альтернативным сообщением по этим же направлениям. «Укрзализныця» обеспечивает другие варианты проезда поездов с измененным временем отправления во избежание перерывов в сообщении между населенными пунктами.

Гражданам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание движения в кассах на станциях или непосредственно на официальном сайте компании, где можно проверить маршрут постоянно.

Представители «Укрзализныци» подчеркнули, что все изменения в движении поездов направлены исключительно на сохранение жизни и безопасности пассажиров, и после стабилизации ситуации привычные маршруты будут постепенно восстановлены.

