Найти стабильную работу для пенсионеров в Днепре сегодня стало гораздо проще, так что показываем доступные варианты.

Работу для пенсионеров в Днепре предоставляют компании, которые открыты людям с жизненным опытом, сообщает Politeka.

На платформе work.ua мы обнаружили наиболее привлекательные предложения от работодателей. Среди вакансий есть как технические, так и административные направления с разным уровнем занятости.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​несколькими направлениями. Один из них связан с техническим наблюдением за выполнением задач. Предприятие "Вендорс-Украина" ищет инспектора сопровождения.

Оплата составляет от 13 000 до 26 000 в зависимости от количества отработанных часов. Работник должен контролировать допуск сторонних организаций, проверять документы.

Здесь нужно будет находиться на улице, но без спусков в колодце. Для удобства предоставляется планшет и мобильный телефон. География включает наш облцентр, Каменское и Кривой Рог. Возможна полная или частичная занятость.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепре доступна на металлургическом производстве. Вакансия машиниста крана предусматривает управление подъемными механизмами, транспортировку грузов в цехе и соблюдение правил безопасности.

Зарплата от 20 800 до 22 800 грн после налогообложения. Требования стандартные: наличие удостоверения машиниста и опыт не менее года. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и отпуск, корпоративное медицинское страхование.

Среди более лёгких вариантов есть вакансия в сфере обслуживания. Сеть ресторанов «МакДональдс Юкрейн» ищет людей для приготовления блюд, формирования заказов, обслуживания гостей и поддержания чистоты. Оплата почасовая, в среднем 136,88 грн до налогообложения плюс бонусы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: як отримати гарячі обіди.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: виплати можна витратити на окремі товари, які саме.

Как сообщала Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: частина українців отримає нову виплату, хто в списку щасливчиків.