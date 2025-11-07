Представники «Укрзалізниці» наголосили, що обмеження руху поїздів в Дніпропетровській області спрямовані виключно на збереження життя та безпеки пасажирів.

Обмеження руху поїздів в Дніпропетровській області було введено компанією-перевізником «Укрзалізниця», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Унаслідок активних бойових дій, що відбувалися 7 листопада, на території Дніпропетровської області було тимчасово змінено схеми руху частини приміських поїздів.

Як зазначається, задля забезпечення безпеки пасажирів та залізничного персоналу, проїзду експресів №6492 та №6502 було скориговано. Вони тепер курсують за напрямком Дніпробуд-2 – Запоріжжя-2, замість звичних маршрутів Марганець – Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно. Такі зміни є тимчасовими та діятимуть до стабілізації ситуації у регіоні.

Крім того, через загрозу безпеці введено обмеження руху поїздів в Дніпропетровській області та тимчасово припинено курсування кількох приміських експресів, зокрема:

№7303 та №7304, що сполучали Дніпро – Кам’янське – Дніпро;

№6010, який курсував за напрямком П’ятихатки – Дніпро.

Водночас пасажирам наголошують, що залишається можливість скористатися альтернативним сполученням за цими ж напрямками. «Укрзалізниця» забезпечує інші варіанти проїзду поїздів із зміненим часом відправлення, щоб уникнути перерв у сполученні між населеними пунктами.

Громадянам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний розклад руху у касах на станціях або безпосередньо на офіційному сайті компанії, де можна перевірити маршрут постанційно.

Представники «Укрзалізниці» наголосили, що всі зміни у русі поїздів спрямовані виключно на збереження життя та безпеки пасажирів, і після стабілізації ситуації звичні маршрути буде поступово відновлено.

