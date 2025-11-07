Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области будет назначаться для нескольких групп населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области станет частью новой государственной инициативы, направленной на поддержку людей в зимний период, сообщает Politeka.

С начала холодов в Украине стартует программа «Теплая зима» , в рамках которой предусмотрена единовременная финансовая выплата в размере 6500 гривен для граждан, находящихся в сложных жизненных условиях.

Вырученные средства будут поступать украинцам на «Дія.Картку» . Использовать их следует в течение 180 дней с момента зачисления. Если деньги останутся неиспользованными по истечении этого срока, то они вернутся в государственный бюджет.

Подходящая помощь призвана покрыть базовые расходы в зимний сезон. В частности, средства можно будет потратить на:

покупку теплой одежды или обуви;

оплату услуг по отоплению, электроэнергии или газу;

закупку продуктов;

приобретение медикаментов;

оплату проезда.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет назначаться для нескольких групп населения, в частности:

детей на попечении или попечительстве, в том числе с инвалидностью, а также воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа;

людей с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;

детей из малообеспеченных семей;

одиноких пенсионеров, получающих прибавку по уходу.

Как уточнили в правительстве, порядок реализации такой программы еще разрабатывается, поэтому детальные условия ее получения будут обнародованы позже. Ожидается, что такая поддержка поможет наиболее уязвимым категориям граждан обеспечить минимальные потребности в зимний период.

