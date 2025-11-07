Проект распоряжения о перекрытии движения транспорта в Днепре вступит в силу после его подписания мэром.

В Днепре перекроют движение транспорта в конце ноября запланировано временное ограничение, поэтому следует быть предупрежденным, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

Так, 26 ноября коммунальные службы города проведут работы по удалению аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей и водителей.

Согласно документу, в Днепре перекроют движение транспорта в период с 9 часов утра до 16 часов на улице Ульяновская. Работы охватят участок у дома номер четырнадцать на улице Ульяновской. Именно здесь специалисты коммунального предприятия «Горзеленстрой» осуществят кронирование, очистку территории от старых веток и демонтаж деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, которые могут упасть во время сильного ветра или осадков.

Перед началом работ коммунальщики должны выполнить ряд подготовительных мер и перекрыть движение транспорта в Днепре. В частности, они должны согласовать временную схему организации дорожного движения с управлением патрульной полиции, установить необходимые упреждающие дорожные знаки, сигнальные ограждения и обеспечить безопасный проход для пешеходов.

В городском совете подчеркивают, что такие работы проводятся в рамках регулярного мониторинга состояния зеленых насаждений, позволяющего предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность горожан в общественных местах. Аварийные деревья, особенно растущие вблизи проезжих частей или тротуаров, представляют повышенный риск во время непогоды, поэтому их удаление является необходимым элементом ухода за городской инфраструктурой.

Проект распоряжения вступит в силу после подписания городским головой. В городской администрации призывают водителей и жителей района с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее учитывать изменения при планировании своих маршрутов передвижения в этот день.

Источник: dnepr.info.

