На фоне дефицита продуктов в Кривом Роге торговые сети и оптовые поставщики начали активно искать альтернативные источники закупок.

Дефицит продуктов в Кривом Роге можно заметить на ряде товаров, из которых украинцы любят готовить блюда, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

На украинском рынке наблюдается резкий рост цен на тепличные овощи, прежде всего огурцы, стоимость которых почти удвоилась по сравнению с сентябрем.

По словам экспертки плодоовощного рынка Ксении Гусевой, главной причиной столь стремительного подорожания стало резкое похолодание, существенно повлиявшее на работу тепличных хозяйств. Из-за понижения температуры урожайность в теплицах упала в пять-шесть раз, что привело к дефициту продукции на внутреннем рынке.

Специалисты отрасли сообщают, что из-за ухудшения погодных условий большинство комбинатов было вынуждено досрочно начать отопительный сезон. Для обогрева теплиц сейчас используют преимущественно уголь и пеллеты, а расход топлива уже вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. В итоге производственная себестоимость огурцов значительно повысилась, что закономерно привело к скачку цен в розничной торговле.

Параллельно с удорожанием огурцов заметно выросла и стоимость тепличных помидоров. За последнюю неделю цена на них увеличилась примерно на 37%. Аналитики аграрного сектора объясняют, что спрос на помидоры остается стабильно высоким, однако объемы предложений значительно сократились. Такая ситуация традиционна для осеннего периода, когда большинство хозяйств завершает сезон выращивания, а темпы созревания плодов в стационарных теплицах существенно замедляются из-за понижения температуры.

Поставки из парниковых теплиц, обычно обеспечивавших рынок в переходный период, в настоящее время фактически прекращены. Это привело к тому, что доля украинских овощей на прилавках заметно снизилась, а цены продолжают расти.

На фоне дефицита продуктов в Кривом Роге торговые сети и оптовые поставщики начали активно искать альтернативные источники закупок за границей. Уже наблюдается тенденция увеличения импорта товаров из соседних стран.

Источник: agroweek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.