Це допоможе стабілізувати ринок, скоротити дефіцит м’яса в Кривому Розі та знизити залежність від закордонних поставок.

Дефіцит м’яса в Кривому Розі цього сезону спричинив помітне зростання вартості свинини через скорочення поголів’я та обмежену пропозицію на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі подорожчання сягнуло близько 60%. Основним чинником стало зменшення кількості свиней до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах. Це спричинило дефіцит м’яса на ринку та призвело до збільшення закупівельних розцінок.

У вересні 2025 року живу вагу свиней беконних порід оцінювали в межах 98–100 гривень за кілограм залежно від області. Такі умови стимулювали імпорт, який нині компенсує нестачу продукції. Максим Гопка наголошує, що зменшення обсягів ввезення можливе лише після поступового нарощування внутрішнього поголів’я. Це допоможе стабілізувати ринок, скоротити дефіцит м’яса в Кривому Розі та знизити залежність від закордонних поставок.

Згідно з аналітичними даними, збільшення імпорту пов’язане з обмеженою кількістю пропозицій. У серпні 2025 року в Україну ввезли 4,6 тисячі тонн, що на 48% більше, ніж у липні. З січня по серпень постачання сягнули 14,9 тисячі тонн — у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник із 2022-го, і експерти прогнозують, що до кінця поточного року імпорт перевищить 25 тисяч тонн, більша частина яких очікується у другій половині.

За інформацією Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося приблизно 4,8 мільйона свиней — на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри збільшення на 330 тисяч голів, цього обсягу недостатньо для задоволення попиту. Поточні показники демонструють, що нестача м’яса залишається ключовим фактором зростання цін і посилення імпортної залежності.

Джерело: AgroWeek

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право