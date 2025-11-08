Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется людям, прибывшим в новые общины в поисках безопасного места, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области можно получить по нескольким направлениям помощи. Министерство развития общин и территорий сообщает , что приют предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.
Вся актуальная информация о свободных местах доступна на платформе «Там, где вас ждут». Там можно узнать, в каком регионе есть свободные комнаты, сколько людей могут принять, а также найти контакты ответственных лиц.
Поиск бесплатного жилья для переселенцев в Днепропетровской области упрощает государственный онлайн-сервис «Убежище».
Чтобы воспользоваться им нужно зайти на сайт, выбрать Украину, затем регион, указать количество членов семьи и просмотреть доступные варианты.
Далее пользователь может связаться с владельцами недвижимости и договориться о поселении. Это удобно, быстро и бесплатно. Кроме официального ресурса, помощь оказывают волонтеры через платформу «Помогай». Она работает по схожему принципу.
Важную роль в расселении играют и местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предлагают социальное жилище в местах компактного поселения.
Чтобы попасть туда, нужно сообщить о своем желании ответственным лицам во время эвакуации или обратиться в гуманитарный штаб по прибытии. Также можно позвонить по горячим линиям городских или районных властей.
Полезными остаются номера горячих линий. Для жителей мест компактного поселения действует номер (096) 058-83-76, горячая линия Минреинтеграции - 15-48, а также контакт Уполномоченного по ВПО - (066) 813-62-39.
