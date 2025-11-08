Тема бесплатного жилья для переселенцев в Днепропетровской области стала одной из самых актуальных среди украинцев.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется людям, прибывшим в новые общины в поисках безопасного места, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области можно получить по нескольким направлениям помощи. Министерство развития общин и территорий сообщает , что приют предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.

Вся актуальная информация о свободных местах доступна на платформе «Там, где вас ждут». Там можно узнать, в каком регионе есть свободные комнаты, сколько людей могут принять, а также найти контакты ответственных лиц.

Поиск бесплатного жилья для переселенцев в Днепропетровской области упрощает государственный онлайн-сервис «Убежище».

Чтобы воспользоваться им нужно зайти на сайт, выбрать Украину, затем регион, указать количество членов семьи и просмотреть доступные варианты.

Далее пользователь может связаться с владельцами недвижимости и договориться о поселении. Это удобно, быстро и бесплатно. Кроме официального ресурса, помощь оказывают волонтеры через платформу «Помогай». Она работает по схожему принципу.

Важную роль в расселении играют и местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предлагают социальное жилище в местах компактного поселения.

Чтобы попасть туда, нужно сообщить о своем желании ответственным лицам во время эвакуации или обратиться в гуманитарный штаб по прибытии. Также можно позвонить по горячим линиям городских или районных властей.

Полезными остаются номера горячих линий. Для жителей мест компактного поселения действует номер (096) 058-83-76, горячая линия Минреинтеграции - 15-48, а также контакт Уполномоченного по ВПО - (066) 813-62-39.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: як отримати гарячі обіди.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: виплати можна витратити на окремі товари, які саме.

Как сообщала Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: частина українців отримає нову виплату, хто в списку щасливчиків.