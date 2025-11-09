График отключения воды в неделю с 10 по 16 ноября в Днепре создаст серьезные проблемы для отдельных местных жителей.

График отключения воды в неделю с 10 по 16 ноября в Днепре охватывает как частный сектор, так и многоквартирные дома, сообщает Politeka.

КП «Днепропроводоканал» ДМР предупреждает потребителей о принудительном ограничении водоснабжения для тех, кто имеет значительную задолженность.

График отключения воды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре включает в себя ряд адресов в Чечелевском районе, где проживают должники частного сектора.

С 10 по 14 ноября представители коммунального предприятия будут проводить работы по отключению абонентов от централизованного водоснабжения. Общий долг жителей этих улиц превышает 367 тысяч гривен.

В список попали жители таких адресов: Балка живописная, Конюхова, Кульчева, Потическая, Южномашевская, Острожская, Высокогорная, Васильковская, Старомайорская, Сухой Яр, Трофима Романченко, а также тупиков Клубничный и Старомайорский.

Самая большая задолженность зафиксирована на переулке Конюхова, где сумма превышает 185 тысяч гривен. Также значительные долги у жителей улицы Васильковской - более 61 000 грн.

Кроме частного сектора график отключения воды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре предусматривает проведение работ в многоквартирных домах Центрального района.

С 10 по 14 ноября специализированные бригады предприятия будут производить плановые остановки услуги водоотведения. Общий долг жильцов этих домов превышает 726 тысяч гривен.

Неприятности затронут такие адреса: проспект Александра Поля, дома 80, 82, 82А, 84, 84А, 86 и 88. Наибольшие суммы долга зафиксированы у жильцов дома 88, где задолженность достигает более 214 тысяч.

