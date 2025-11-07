Ограничение движения транспорта в Днепре носит временный характер и необходимо для завершения важного инфраструктурного проекта.

Ограничение движения транспорта в Днепре введено в связи с завершающим этапом ремонтных работ на коллекторе ливневой канализации на улице Старочумацкой, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Днепра .

С 21:00 пятницы, 7 ноября, до 05:00 субботы, 8 ноября, передвижение транспорта будет временно перекрыто на участке от улицы Янтарной до Холодильной.

В это время специалисты будут переподключать сети к новому отремонтированному коллектору. Работы будут выполняться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства жителей и водителей. Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета отмечает, что это финальный этап обновления ливневой системы района, что обеспечит стабильное функционирование канализационной сети и повысит надежность водоотвода.

Городские власти советуют планировать маршруты заранее, соблюдать знаки и требования безопасности. После завершения работ движение на улице будет возобновлено, а обновленная инфраструктура позволит избежать аварий и затоплений в дальнейшем. В то же время ограничение движения транспорта в Днепре носит временный характер и необходимо для завершения важного инфраструктурного проекта, что повышает качество городских услуг и безопасность на дорогах.

Кроме того, в Днепропетровской области ограничили перемещение поездов .

Согласно сообщению, для безопасности пассажиров и железнодорожного персонала движение экспрессов №6492 и №6502 было изменено. Теперь они следуют по маршруту Днепробуд-2 – Запорожье-2 вместо привычных направлений Марганец – Запорожье-2 и Канцеровка – Запорожье-2 соответственно. Подобные временные корректировки будут действовать до нормализации ситуации в регионе.

