У Дніпрі запроваджено нову систему оплати проїзду, що дозволяє користуватися електронними способами розрахунку за квитки, повідомляє Politeka.

Твку інформацію надають на сторінці "єДніпро".

Інформація оприлюднена на офіційній сторінці ednipro в Інстаграмі.

Тепер пасажири можуть оплачувати поїздки через додаток «єДніпро», використовуючи безконтактні методи. Доступні варіанти – QR-коди, абонементи, а також Apple Pay та Google Pay. Така інновація покликана скоротити черги під час входу до транспорту та спростити процес придбання квитків.

Щоб система працювала стабільно, користувачам радять оновити додаток до останньої версії та повторно авторизуватися за номером телефону. Затримки у оплаті зазвичай виникають саме через пропуск цих кроків. Після виконання рекомендацій оплата проходить швидко та безпечно.

Додаток пропонує два способи проведення платежів. Перший — через QR-код на головній сторінці: користувач активує «QR-scanner», відсканувавши код у транспорті, після чого обирає Apple Pay або Google Pay. Другий — через сервіс «Транспорт», де можна сканувати код або придбати «Мій проїзний» для абонементних поїздок. Обидва методи забезпечують захист персональних даних та швидкість операцій, а також дозволяють переглядати історію поїздок.

Сервіс сумісний з актуальними версіями iOS та Android на сучасних пристроях. Місцевим жителям радять ознайомитися з усіма функціями додатку, перевірити інтернет-з’єднання та підготувати платіжні засоби. Такі підготовчі заходи гарантують, що користування новою системою оплати проїзду у Дніпрі буде максимально зручним та безпроблемним.

