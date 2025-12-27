Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає більш доступною завдяки готовності роботодавців відкривати двері для людей з життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі включає кілька напрямків, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найгарячіші пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua.

Наприклад, кафе «Кримський Глечик» шукає помічників кухаря. Зарплата коливається від 1200 до 1300 грн за зміну, а молодший персонал отримує від 900.

Вакансія передбачає графік 3/3, 4/2 або 5/2 з 8:45 до 21:00, офіційне працевлаштування, виплати двічі на місяць та навіть безкоштовне одноразове харчування під час зміни.

Крім того, співробітники можуть впливати на свій заробіток. Чим більше змін відпрацьовано, тим вища заробітня плата.

Ще одна можливість - позиція вантажника-комплектувальника від компанії «Генезіс-Україна Інжинірінг». Основні обов’язки включають комплектування замовлень за накладними та вантажно-розвантажувальні роботи.

На цій роботі для пенсіонерів у Дніпрі пропонують заробітну плату 24 000–26 000, денні або нічні зміни, своєчасну оплату праці, а також можливість проживання на території.

Окрім цього, для тих, хто має відповідну кваліфікацію, є посада тракториста-машиніста від Українського Аграрного Холдингу. Основні вимоги - посвідчення тракториста-машиніста та знання процесів обробітку ґрунту.

Компанія запрошує кандидатів із різних регіонів України, надає безкоштовне проживання у гуртожитку, корпоративну їдальню з пільговими цінами, конкурентну заробітну плату та офіційне працевлаштування.

Тож варіантів є достатньо. Варто пробувати себе у різних напрямках, навіть якщо це щось абсолютно нове.

