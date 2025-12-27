Подорожчання продуктів у Дніпрі за останній місяць відчутно вплинуло на середні витрати городян, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни спостерігаються у молочній продукції, овочах і крупах, що відображає тенденції ринку перед новорічними святами, інформує Мінфін.

Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала до середньої ціни 56,79 грн. У Metro продукт коштує 56,68, Novus пропонує 58,99, а Auchan — 54,70. У листопаді середня вартість становила 51,64. Таким чином, за місяць спостерігається підвищення на 7,33. Індекс споживчих цін свідчить про стабільне зростання вартості молочних товарів протягом грудня.

Серед овочів особливо вирізняється болгарський жовтий перець. Середня ціна кілограма зараз становить 247,63 грн. У Megamarket продукт коштує 332,10, Novus — 189,00, Metro — 244,40, Auchan — 225,00. У порівнянні з листопадом середнє подорожчання сягнуло 60,83. Такі коливання пояснюють сезонністю, зміною постачальників і логістичними витратами.

Крупи демонструють менше зростання. Рис довгий 1 кг продають у Novus за 78,99 грн, Auchan — 61,80, Megamarket — 53,50, Metro — 48,90. Середня вартість зросла з 57,43 у листопаді до 60,80 у грудні, що складає приріст 0,05. Це відображає стабільний попит та контрольовані поставки.

Аналітики наголошують, що подорожчання продуктів у Дніпрі насамперед пов’язане із сезонними коливаннями, зміною логістичних витрат та попитом на святкові товари. Найбільший вплив відчули овочі та молочні вироби, що входять до щоденного раціону більшості домогосподарств.

Споживачам радять порівнювати розцінки у різних мережах та планувати покупки заздалегідь. Також варто стежити за акційними пропозиціями, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на бюджет.

Таким чином, зростання цін у Дніпрі продовжує формувати нові тенденції на продуктовому ринку, змушуючи жителів адаптуватися до змін економічного середовища та уважно відстежувати динаміку основних категорій товарів.

