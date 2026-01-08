Подати заявку на гуманітарну допомогу для ВПО в Дніпрі можуть не всі українці.

Гуманітарну допомогу для ВПО у Дніпрі можна отримати українцям, що відповідають певним критеріям та виконали важливі умови, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Вільні Люди - Вільна Країна".

Благодійний фонд «Вільні люди – Вільна країна» оголосив про відкриття форми донабору отримувачів допомоги. Організація продовжує системну щоденну діяльність, спрямовану на підтримку людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. У фонді наголошують, що їхнім пріоритетом залишається адресна та своєчасна допомога тим, хто її дійсно потребує, саме тому команда постійно працює над розширенням програм підтримки та залученням нових отримувачів.

Зокрема, фонд повідомляє про відкриття форми. Це рішення спрямоване на те, щоб охопити більшу кількість внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у місті Дніпро та потребують підтримки в умовах тривалої війни та соціально-економічних труднощів.

Подати заявку на гуманітарну допомогу для ВПО у Дніпрі можуть особи, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи, видану з 2025 року, а також зареєстровані та фактично проживають у місті. Саме ці умови є обов’язковими для участі у відборі.

У фонді окремо підкреслюють, що заповнення заявки не є автоматичною гарантією отримання допомоги. Це пов’язано з обмеженими ресурсами та значною кількістю звернень. Водночас кожна подана форма буде детально опрацьована командою фонду, а рішення ухвалюватиметься з урахуванням наданої інформації, рівня потреби та наявних можливостей.

Форма для подання заявки на отримання допомоги можна знайти в Телеграм-каналі організації.

