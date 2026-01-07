Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Кривому Розі ухвалюють за бальною системою.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі надається державою через спеціальні фонди, створені місцевими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Програма розрахована на переселенців, які потребують тимчасового проживання, і передбачає перебування до одного року.

Якщо сім’я не знайде постійне житло протягом цього часу, термін може бути продовжений. Мінімальна норма площі для кожного учасника складає шість квадратних метрів.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Кривому Розі ухвалюють за бальною системою. Враховуються умови попереднього проживання, чисельність родини та рівень вразливості.

Пріоритет отримують багатодітні сім’ї, люди з дітьми, вагітні, пенсіонери та особи з обмеженою працездатністю, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними через бойові дії. Це дозволяє ефективно розподіляти ресурси та забезпечувати безпечні умови для тих, хто потребує допомоги найбільше.

Для оформлення житла переселенці мають стати на облік у центрах надання адміністративних послуг, виконавчих органах міської чи сільської ради або районних державних адміністраціях.

На кожного члена домогосподарства заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, що забезпечує ідентифікацію та контроль над наданням послуги.

Програма гарантує доступ до помешкань та соціальної підтримки для найуразливіших груп населення, даючи можливість відчути стабільність у складний період.

Ініціатива допомагає переселенцям відновити відчуття безпеки та впевненість у майбутньому.

